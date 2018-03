Stromabwärts auf der Donau

Verlosung: Gewinnen Sie mit dem TV Flusskreuzfahrt mit der MS Bellissima von Passau nach Wien und wieder zurück.

Durch zehn Länder fließt die Donau von ihrem Ursprung im Schwarzwald bis zu ihrer Mündung ins Schwarze Meer. Mehr als 2800 Kilometer legt das Wasser dabei zurück. Der Strom ist wichtige Handelsroute, Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen – und mit der kulturellen Vielfalt entlang seines Verlaufs ein beliebtes Ziel für Fans von Flusskreuzfahrten.

Die bayerisch-österreichische Grenzstadt Passau ist ein Ausgangspunkt für alle, die den Fluss erkunden wollen. Die Dreiflüssestadt – hier fließen Donau, Inn und Ilz zusammen – ist vom Leben am Wasser geprägt. Sie wird auch als das „Venedig Bayerns“ bezeichnet, denn dank italienischer Baumeister herrscht südländisch anmutendes Flair. Wer im späteren Verlauf der Reise den Wiener Stephansdom besichtigen möchte, sollte vorher seinem Namensvetter in Passau einen Besuch abstatten: Die wiedererbaute barocke Bischofskirche von 1668 thront auf der höchsten Erhebung der Altstadt und ist vor allem wegen ihrer fünf Orgelwerke bekannt.

Die nächste sehenswerte Stadt an der Donau ist Linz. Prächtige Innenhöfe und Bürgerhäuser erinnern an längst vergangene Zeiten. Der Hauptplatz zählt mit einer Fläche von 13 200 Quadratmetern zu einem der größten umbauten Plätze Österreichs. In seiner Mitte befindet sich die 20 Meter hohe, fast 300 Jahre alte Dreifaltigkeitssäule aus Marmor. In der Kulturhauptstadt von 2009 gibt es zudem zahlreiche moderne Bauwerke und Museen zu sehen, die mit den historischen Gebäuden ein harmonisches Ensemble bilden.

Viele Besucher der Donau staunen auch über das Benediktinerstift Göttweig, das sich bei Krems hoch über dem Fluss erhebt. Es beherbergt neben dem Kloster auch eine beachtliche Kunstsammlung sowie ein Weingut. Die Kaiserstiege mit ihrem Deckenfresko gehört zu Europas schönsten und größten Treppenhäusern. Auch ein Bummel durch die Doppelstadt Krems-Stein bietet sich an. Die Kirchen und Klöster sowie Bürgerhäuser und Wehrbauten erzählen von der mehr als tausendjährigen Geschichte des Ortes.

Zwischen Krems und Wien durchfließt die Donau eine ganz besondere Region: die Wachau. Pittoreske Orte, Burgen, Ruinen, Weinbau und Obstgärten, wo auch die berühmten Wachauer Marillen wachsen, prägen die Landschaft.

Von hier ist es nicht mehr weit bis nach Wien, der berühmtesten Donaumetropole. Besucher können auf den Spuren der Habsburger-Monarchie wandeln, Meisterwerke des Jugendstils erkunden, mit dem berühmten Riesenrad auf dem Prater fahren, auf der Ringstraße flanieren, sich die Stadt vom 252 Meter hohen Donauturm ansehen und aus mehr als 100 Museen wählen. Ein Abstecher zum Stephansdom, dem Wahrzeichen der Stadt, darf dabei nicht fehlen: Das bedeutendste gotische Bauwerk Österreichs beeindruckt mit seinem rund 136 Meter hohen Südturm, dessen Türmerstube über 343 Stufen erklommen werden kann, und dem Dachmosaik. Wer die zahlreichen Altäre und Seitenkapellen, den Domschatz und die Katakomben erkunden möchte, muss ausreichend Zeit einplanen.

Wir verlosen heute eine viertägige Flusskreuzfahrt mit der MS Bellissima von Passau nach Wien und wieder zurück für zwei Personen in einer Doppel-Außenkabine, inklusive Vollpension und Ausflugspaket. Der Gewinngutschein kann für Reisetermine im März, April oder Oktober 2018 sowie März oder April 2019 je nach Verfügbarkeit eingelöst werden. Die Kosten für die An- und Abreise sind nicht im Gewinn enthalten.

Sie wollen gewinnen? Dann beantworten Sie an unserem Reiserätseltelefon einfach folgende Frage: Wie heißt das Benediktinerstift, das bei Krems hoch über der Donau in Panoramalage thront?

Die Nummer unserer Hotline lautet: 0137/8373458. Anrufe bis Dienstag, 24 Uhr. Ein Anruf kostet maximal 50 Cent aus dem Festnetz der DTAG, abweichende Preise sind aus dem Mobilfunk möglich. Den Gewinner ermittelt das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Nichtteilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH und deren Gesellschaften. Ausgeschlossen sind ebenfalls die Angehörigen der Mitarbeiter.

Weitere Infos: nicko cruises Fluss-

reisen GmbH, Mittlerer Pfad 2,

70499 Stuttgart, Telefon:

(0711) 24898044 ,

Fax: (07 11) 24898077,

E-Mail: info@nicko-cruises.de,

im Internet: www.nicko-cruises.de

Die Lösung aus der vergangenen

Woche lautet Arnheim. Gewinner ist Rolf Zimmermann aus Kordel.