In der Gemeinde Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) ist am Montagmorgen stellenweise der Strom ausgefallen. Es gebe eine Störung im Stromnetz, teilte die Polizei Ludwigshafen über Twitter mit. Die Pfalzwerke arbeiten an der Fehlerbehebung. Ab wann das Stromnetz wieder vollständig hergestellt ist, war am Morgen noch unklar. dpa