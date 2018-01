später lesen Eröffnungsfeier bei Olympia Südkorea und Nordkorea laufen gemeinsam ein FOTO: ap, AY FOTO: ap, AY Teilen

Süd- und Nordkorea wollen bei den Winterspielen zur Eröffnungsfeier am 9. Februar gemeinsam ins Olympiastadion einmarschieren. Das teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit.