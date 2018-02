später lesen Olympia in Pyeongchang Südkoreanische Curlerinnen erreichen Halbfinale Teilen

Die südkoreanischen Curlerinnen sind bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang als erstes Team ins Halbfinale eingezogen. Das Team um Skip Kim Eun Jung, die im Vorjahr bei der WM den sechsten Platz belegt hatte, sicherte sich am Dienstag durch ein 9:6 gegen die USA den sechsten Sieg im siebten Spiel und kann nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden. Bei den Männern steht bislang Schweden als einziges Team in der Runde der letzten Vier. Die Skandinavier um Erfolgs-Skip Niklas Edin, der schon zweimal WM- und sechsmal EM-Gold gewonnen hat, entschied sieben seiner bisherigen acht Partien in Südkorea für sich.