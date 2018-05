Tänzer, Rocker, Weltstar: Abi Ofarim ist tot

(dpa) Der Sänger Abi Ofarim ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 80 Jahren in seinem Heimatort München, sagte seine Managerin. Ofarims Karriere begann in seinem Heimatland Israel als Tänzer. Da war er elf Jahre alt. Als Teenager kam er zum Theater, später zur Musik. In den 1960er Jahren wurde er an der Seite seiner ersten Frau im Gesangsduo Esther & Abi Ofarim zum Star („Cinderella-Rockefella“, „Morning of my Life“). 1982 veröffentlichte Ofarim seine Erinnerungen („Der Preis der wilden Jahre“). 59 Goldene Schallplatten hat er insgesamt bekommen.

