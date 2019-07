Bernkastel-Wittlich : Tagesfahrt zur Villa Borg

Bernkastel-Wittlich Zur römischen Villa Borg in Perl führt eine Tagesfahrt der Landfrauen Bernkastel-Wittlich am Mittwoch, 14. August. Zunächst geht es in Richung Schengen zum Sektfrühstück, bevor es weiter zum Archäologiepark geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken