Sechs Dramen in 90 Minuten – das Tanztheater „For You My Love“ ist inspiriert von William Shakespeares gesammelten Werken. Die Produktion der Schauburg München ist am Samstag, 13. Januar, um 20 Uhr im Kulturzentrum Cube 521 im luxemburgischen Marnach zu sehen. Mit dabei ist der Schauspieler Tim Bergmann, aus dem Fernsehen bekannt als „Taunuskrimi“-Kommissar Oliver von Bodenstein. Karten: 25 Euro, unter 26 Jahren 12 Euro.