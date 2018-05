Teilhabe ist wichtig

Brauchen wir Beschäftigung für Menschen, für die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen mangelnder Qualifikation schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt bestehen? Die Antwort lautet: Ja. Denn selbst wenn nur ein Teil der Langzeitarbeitslosen, die am Gartenprojekt beteiligt sind, wieder vermittelt werden kann, hat eine solche Maßnahme Sinn. Sei es aus Gründen der Teilhabe, sei es deshalb, weil vielleicht die Chance besteht, dass sie eine reguläre Beschäftigung finden. Darüber hinaus ist das Gartenprojekt eine Möglichkeit, das zu schaffen, was man Integration nennt – sowohl, was Menschen verschiedener nationaler Herkunft als auch verschiedener sozialer Schichten angeht. Das Angebot zum Mitmachen ist für jeden offen. Also: Nichts wie hin!