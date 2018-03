später lesen Melbourne Tennis: Görges holt einen Sieg nach dem anderen Teilen

(dpa) Nach Philipp Kohlschreiber ist auch Dustin Brown bei den Australian Open in der ersten Runde nach einem Fünf-Satz-Match gescheitert. Brown verlor am Montag beim ersten Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres gegen den Portugiesen Joao Sousa 4:6, 3:6, 6:4, 7:6 (7:4), 1:6. Kohlschreiber musste sich in Melbourne dem Japaner Yoshihito Nishioka 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6 geschlagen geben.