Terroropfer-Beauftragter fordert Konsequenzen

Kurz vor dem ersten Jahrestag des Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlags hat der Opferbeauftragte Kurt Beck (SPD) mehrere Konsequenzen angeregt. Seinen Abschlussbericht kündigte der ehemalige SPD-Chef für den 13. Dezember in der deutschen Hauptstadt an. Während einer Sicherheitstagung der Polizei am Montag in Koblenz schlug Beck vor, bei Terroranschlägen rascher und besser sichtbar eine erste Anlaufstelle für Angehörige und Helfer zu schaffen. Eine zweite Stelle für eine dauerhafte Betreuung von verletzten Opfern und Hinterbliebenen könnte beim Bundesjustizministerium eingerichtet werden, ergänzt von ähnlichen Anlaufstellen in den Ländern. dpa