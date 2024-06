fdasfdsfasfgfds gsfdgdfgdfgdfgdfg

Eine Rundumversorgung gibt es bei der Bescheider Mühle in Bescheid. Live Musik am Mittwoch? Check. Kaffee, Kuchen und Tanz am Donnerstag? Check. Abendliche Quizrunde am Freitag? Check. Hier wird den Besuchern richtig was geboten. Wer einfach nur auf der Terrasse in der Natur essen möchte, kann das natürlich auch tun. Die Karte des Restaurants wird mehrmals im Jahr angepasst, aber die Klassiker sind das ganze Jahr erhältlich. Darunter fallen gebratene Forelle, Flieten, Burger und verschiedene Schnitzel. Donnerstag ist spezieller Pizzatag mit Pizza aus dem Steinbackofen.