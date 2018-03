später lesen Neumagen-Dhron Theaterluft in Neumagen-Dhron und Trier geschnuppert Teilen

(red) Theater wird an der Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron großgeschrieben. Jetzt inszenierte das Berliner Ensemble „Radiks“ ein Stück zum Thema: Cyber-Mobbing und Medienkompetenz mit dem Titel „Fake oder War doch nur Spaß“ von Karl Koch. Zu diesem Theaterabend waren die Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufe und deren Eltern eingeladen. Das Thema Mobbing, insbesondere Cyber-Mobbing stand im Vordergrund. Thematisiert wurden aber auch die persönlichen und rechtlichen Folgen von Beleidigungen, Bedrohungen und sexueller Belästigung über Internet und Handy sowie der Missbrauch von Daten. Die Darsteller stellten sich im Anschluss an die letzte Spielszene dem Publikum und führten ein Nachgespräch mit den Schülern. Die Betroffenheit, die das Stück vermittelte, war dem Publikum deutlich anzumerken, da es aus der Lebenswelt der Schüler gegriffen war.