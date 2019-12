Konz/Saarburg/Kell/Hermeskeil : Her mit Schlüsseln und Kravatten! Narren feiern und stürmen Rathäuser

(cweb) Gutgelaunte Narren stürmen am Weiberdonnerstag die Rathäuser und Verwaltungsgebäude in Konz (Bild links), Kell am See (rechts), Hermeskeil und Saarburg. Damit läuten sie die heiße Phase der Session ein.