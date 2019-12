Saarburg/Konz : Kampf gegen haarige Plagegeister

(cweb) Der Eichenprozessionsspinner macht sich in der Region breit. In den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell werden jede Menge von Raupen befallene Eichen gemeldet. Wer mit den Brennhaaren der Tiere in Kontakt kommt, leidet unter Juckreiz und Rötungen; in schlimmeren Fällen drohen Fieber, Asthma und Kreislaufstörungen.