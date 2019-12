Klima-Demos : Bitburg, Daun und Prüm machen mit

(sts/de) Weltweite Bewegung ist auch in der Eifel angekommen: Schüler und sonstige Interessierte sind dem Aufruf der jugendlichen Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ gefolgt und haben im August in Daun an der Demonstration für eine Klimawende teilgenommen (siehe Foto).