Trier-Euren : Weltkriegsbombe erfordert Großeinsatz

(r.n.) Ein Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Menschen in Trier-Euren an sechs Tagen im September in Atem gehalten. Sie war bei Sondierungsarbeiten unter dem Platz der Bezirksportanlage Trier-West gefunden worden.