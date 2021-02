Dossier: Am schönsten ist's daheim

Kostenpflichtiger Inhalt: Interaktiv Sommerserie : Die zehn schönsten Seen und Flüsse in der Großregion

Interaktiv Mit dem Hausboot über Kanäle schippern, schwimmen, Natur erleben, Wein genießen: In der großen Sommerserie „Am schönsten ist’s daheim!“ stellen wir zehn Seen und Täler vor, an denen man mehr als nur ein paar Stunden verbringen möchte. Von Katharina De Mos