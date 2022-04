Das ist die beste Pommes in der Eifel und an der Mosel

Wir haben unsere Leser gefragt, wo sie in der Eifel und an der Mosel am liebsten ihre Pommes essen.

Kreis Bernkastel-Wittlich: Der Imbiss Mr. Didi’s in Wengerohr hat die Abstimmung der Volksfreund-Leser für sich entschieden. Eine Übersicht über alle Teilnehmer im Kreis Bernkastel-Wittlich findet ihr hier.

Eifelkreis und Vulkaneifelkreis: Folgende Betriebe sind von unseren Lesern für den Wettbewerb nominiert worden. Wir werden im Lauf der kommenden Wochen berichten (bisherige Beiträge siehe unten). Das sind die Nominierten: Ferdis Bootshaus (Biersdorf), Aspendos (Bitburg), Der Stier (Büdesheim), D-Station (Daun), Imbiss Diederichs (Daun), Viet-China Imbiss (Gerolstein), Pizza Kebab Haus (Gerolstein), Kuvans Grill (Hillesheim), Ergün‘s Pizzeria & Kebaphaus (Lünebach), Emin‘s Döner (Irrel), Nico's Imbiss (Prüm), Pitta‘s Imbiss (Speicher), Badem Kebap (Badem), De Frittebud (Prüm), Eifel Kebap Haus (Schönecken), Eifel Grill (Speicher), Hildes Futterhäuschen (Stadtkyll), Pizzeria-Kebap-Haus (Waxweiler).