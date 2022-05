Täglich pendeln viele Menschen aus der Region Trier nach Luxemburg. Sie arbeiten dort im Bankensektor, in der Bauwirtschaft, in der Pflege. In unserer Kolumne „Grenzgänger“ gehen Volksfreund-Experten und die Redaktion aktuellen Fragen zu Beruf, Lohn und Steuerrecht im deutsch-luxemburgischen Verhältnis nach. Nachfolgend eine Übersicht jüngster Beiträge: