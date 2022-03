Volksfreund-Serie „Grünes Bauen“ : Riesiger Sanierungsstau bei Altbauten - Doch Handwerker und Rohstoffe fehlen

Millionen Häuser in Deutschland müssen dringend energetisch saniert werden. Was Mieter und Vermieter beachten sollten, worauf zu achten ist, lesen Sie in unserer neuen Serie. Zum Auftakt: So ist der Stand der Dinge. Von Katharina De Mos