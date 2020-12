Vereinsaktion : Nikolaus besucht die Afa Hermeskeil

(cweb) Eine besondere Überraschung organisiert der Verein Yes Angels Mitte Dezember für Kinder der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Hermeskeil. In Begleitung des Nikolauses überreichen Vereinsmitglieder von einem alten Drehleiterwagen aus Tüten mit Spielzeug und Süßgkeiten an die Kleinen.