Kriminalität in vier Eifelorten : Geldautomaten mehrfach im Visier

(sts) 2020 haben Kriminelle es im Kreis Vulkaneifel gleich vier Mal auf Geldautomaten abgesehen: im Mai in Hillesheim, im September in Strohn, im Oktober in Gerolstein und im Dezember in Olzheim. Zwei Mal ist die Kreissparkasse Vulkaneifel betroffen, ein Mal (in Strohn) die Filiale der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank (VVR) Wittlich und ein Mal der Rasthof Schneifel in Olzheim. ⇥Foto: Kreissparkasse Vulkaneifel