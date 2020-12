Jahresrückblick 2020 – Panorama : Matthias Kirsten wird 100

Ein Ur-Gestein hat Grund zu feiern: Der Winzer Matthias Kirsten wird in diesem Jahr stolze 100 Jahre alt. Aber das soll noch nicht alles sein, er will so alt werden wie Johannes Heesters. Der niederländische Schauspieler und Sänger wurde 108 Jahre.