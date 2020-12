Domäne Avelsbach Neuer Besitzer : Neuer Besitzer, neue Pläne

Peter Antony aus Berlin hat für 3,35 Millionen Euro die frühere Staatsweinbaudomäne am Avelsbach in Trier-Kürenz gekauft. Der aus Schweich stammende Investor will ab Mai 2021 mit einer Außengastronomie, später auch mit einem Hofladen, Gäste zum Gut Avelsbach locken. Von Harald Jansen