Jahresrückblick 2020 – Politik&Wirtschaft : Die VG Bernkastel-Kues wird 50

Ihren 50. Geburtstag feiert die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues im November. In einer Chronik sollen die markanten Daten der vergangenen Jahrzehnte festgehalten werden. Eines der markanten Ereignisse in der Geschichte der VG ist neben der Fusion mit der VG Neumagen-Dhron die Installierung eines Hochwasserschutzes in Lieser (Foto).