Stadtrat sagt Ja : Globus darf in Zewen planen

Ein Globus-SB-Warenhaus – ähnlich wie das in Rüsselsheim (Foto) – darf sich in einem neuen Gewerbegebiet an der Monaiser Straße ansiedeln. Das hat der Stadtrat mehrheitlich nach wochenlanger Diskussion entschieden. Von Rainer Neubert