Jahresrückblick 2020 – Projekte : Der Traben-Trarbacher Jugendraum

In einem Gebäude, in dem vorher Büros der Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach untergebracht waren, richten sich Jugendliche einen Jugendraum selbst her. Jugendpflegerin Patrycja Murawska hat das Projekt in der Römerstraße angestoßen.