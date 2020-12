A1 im Landkreis Vulkaneifel : Das große Hoffen auf den Lückenschluss

(sts) Es ist einer der Dauerbrenner, was die großen Verkehrsprojekte in der Region angeht: der A-1-Lückenschluss zwischen den derzeitigen Autobahnenden in Dreis-Brück (Kreis Vulkaneifel) und Tondorf (Kreis Euskirchen). Nächster Prüfstein: Gelingt es wirklich, wie von Verkehrsminister Wissing in Aussicht gestellt, Baurecht für den rheinland-pfälzischen Teil zu erreichen?