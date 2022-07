Die Kulturmacher

Umfrage : Balkonmusik in Kloster Machern: Top oder Flop?

Er kam, sah und spielte: Jazzpianist Markus Burger und Band unterhielten beim Balkonkonzert in Kloster Machern. Was finden die Zuhörer so anziehend an diesem Innenhof, der sich bereits in seinem zweiten Jahr als Konzertort etabliert hat? Von Verona Kerl