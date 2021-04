Abfallwirtschaft : Abdichtung der Sehlemer Deponie wird teurer

Bei den Abfallgebühren in der Region Trier müssen die Bewohner des Landkreises Bernkastel-Wittlich am tiefsten in die Tasche greifen. Das liegt auch an der Deponie in Sehlem, wo weitere Bauarbeiten anstehen. Die Abdeckung des Westbereichs der Deponie wird 11,5 Millionen Euro kosten. Von Christina Bents