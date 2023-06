Nachruf: Erinnerung an Menschen aus Trier, Eifel, Mosel, Saar - Volksfreund-Serie

Volksfreund-Serie: Nachruf – Die Geschichte eines Lebens Liebe fürs Leben: die Geschichte von Thomas Henkel

Trier? Ein Umzug an die Mosel? Für Thomas Henkel wäre das lange undenkbar gewesen. Dass es dann doch so kam, er seine Lieblingsstadt an der Spree hinter sich ließ, hatte einen wunderschönen und einen traurigen Grund zugleich. Thomas Henkel starb drei Tage nach seinem 59. Geburtstag. Seine Geschichte, in unserer neuen Serie „Nachruf“, lesen Sie hier.