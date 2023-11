Volksfreund-Serie „Rettet die Innenstadt!“ Wohnung gesucht? In der Trierer Innenstadt stehen rund 250 leer

Wer beim Abendspaziergang durch Trier mal den Blick nach oben richtet, sieht, dass in den oberen Etagen hinter den allermeisten Fenstern kein Licht brennt. Viele Wohnungen stehen leer. Warum das so ist und was die Stadt dagegen tun will.