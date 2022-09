Brauchtum : Winzerfest in Mehring: 90 Jahre alt und kein bisschen leise (Video/Fotos)

Seit 1932 wird in Mehring das Winzerfest gefeiert. Bei der Feier der 90-Jahre-Marke gab es am Wochenende jede Menge Spaß und Unterhaltung. Das Winzerfestspiel mit neuen Programmpunkten und die Krönung der neuen Weinkönigin Lisa I. waren nur zwei Highlights, die am Samstagabend rund 1500 Besucher in den Moselort lockten. Von Andreas Sommer