Fußball-WM 2022 in Katar: Spielplan, Statistiken, Nationalmannschaft, Nachrichten

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, einem Emirat am Persischen Golf, sorgt für Kritik. Seit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an das Land wird regelmäßig Kritik wegen der dortigen Menschenrechtslage und der Situation der vielen Arbeiter aus aller Welt laut.

Die Halbinsel mit ihrer 550 Kilometer langen Küste ist kleiner als Schleswig-Holstein. Geprägt ist sie von einer flachen Wüstenlandschaft. Das Leben konzentriert sich im Wesentlichen auf die Hauptstadt Doha mit ihren Wolkenkratzern.

In unserem Dossier finden sie Spielpläne, Statistiken und aktuelle Berichte über die Weltmeisterschaft.