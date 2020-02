17 Menschen in Kaiserslautern in häuslicher Quarantäne

Kaiserslautern Nachdem ein Patient mit dem Coronavirus in das Westpfalz-Klinikum eingeliefert worden ist, hat das Klinikum sämtliche Operationen abgesagt. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen des Patienten – 17 Personen stehen bereits unter Quarantäne.

Wie ein Sprecher des Westpfalz-Klinikums bestätigte, sollen vorsorglich Ärzte, Räumlichkeiten und Pflegekräfte freigehalten werden. Deshalb fänden ab heute bis einschließlich Montag, dem 2. März, keine Behandlungen außer Notfälle statt. Uneingeschränkt weiterlaufen kann dagegen der Betrieb an den anderen Standorten des Westpfalz-Klinikums in Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen

Am 26. Februar suchte der Mann, der Mitarbeiter an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) ist, die Zentrale Notaufnahme im Westpfalz-Klinikum auf. Der Verdacht auf Coronavirus bestätigte sich am folgenden Tag. Das Personal des Westpfalz-Klinikums sei im Umgang mit Patienten mit übertragbaren Krankheiten sehr gut geschult, schreibt das Gesundheitsamt in einer Pressemitteilung. Aktuell sei der Zustand des Patienten stabil, ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Gut ausgestattete Isolationszimmer seien in dem Klinikum vorhanden, schreibt das Gesundheitsamt.