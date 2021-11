Corona : 2G, 2G+, 3G: Das steckt hinter den Abkürzungen

Berlin Was bedeuten 2G und 3G und was hat es mit dem Plus-Zeichen auf sich? Es gibt immer mehr Definitionen und Abkürzungen bei den Corona-Regelungen - wir erklären die gängigsten im Überblick.

Geimpft: Wer die letzte erforderliche Einzel-Impfung (mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff) vor mehr als 14 Tagen erhalten hat, gilt als vollständig geimpft. Dazu alle, die eine per PCR-Test bestätigte Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und danach einmalig geimpft wurden.

Genesen: Als genesen gilt man, solange die per PCR nachgewiesene Sars-CoV-2-Infektion weniger als sechs Monate zurückliegt. Außerdem: Wer einmalig geimpft wurde und anschließend nachweislich an Covid-19 erkrankte (das darf auch nur maximal sechs Monate her sein).