Pennystocks kaufen : 5 Aktien unter 5 Euro und was man beim Pennystocks kaufen beachten sollte.

Viele Anleger suchen nach günstigen Einstiegsmöglichkeiten in Aktien - und sehen Pennystocks als gute Möglichkeit. Oft ist dies aber ein Trugschluss, denn nur weil eine Aktie weniger als fünf, zwei oder einen Euro kostet, heißt es noch lange nicht, dass die Aktie auch wirklich ein Schnäppchen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser Artikel zeigt, auf was man beim Kauf von Pennystocks achten muss, wo man Pennystocks am besten kauft und welche Aktien einen Blick wert sein können.

Was sind Pennystock Aktien?

Die allgemeine Definition von einem Pennystock ist ein Wertpapier, das unter 5 Euro pro Aktie gehandelt wird. Die meisten dieser Unternehmen sind relativ neu und besitzen deshalb eine geringe Marktkapitalisierung und noch keine Erfolgsbilanz, was sie zu spekulativen Investitionen macht.

Also, was macht Pennystocks besonders? Nun, für den Anfang sind sie billig, was bedeutet, dass Anleger nur wenig Kapital benötigen, um eine große Anzahl an Aktien von einem Pennystock zu kaufen. Außerdem haben viele Pennystocks regelmäßig riesige Runs von über 100 % oder mehr an nur einem Tag - sowohl auf der Gewinn- und der Verlust-Seite.

Der Reiz, diese großen Renditen zu erzielen, zieht besonders spekulative und risikofreudige Anleger an und ist der Grund, warum sie so viel Popularität erlangt haben. Aufgrund der mit Penny Stocks verbundenen Volatilität ist es jedoch genauso einfach, Geld zu verlieren. Aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen, wie man mit Pennystocks handelt und worauf Anleger achten müssen.

Risiken beim Handel mit Pennystocks

Da Pennystocks im Vergleich zu gewöhnlichen Aktien mit erheblichen Risiken verbunden sind, sollten Anleger sich folgenden Risiken bewusst sein:

Penny-Stock-Unternehmen sind winzig. Die meisten börsennotierten Unternehmen sind große Unternehmen, deren Wert typischerweise zwischen Hunderten von Millionen Dollar oder mehr liegt. Im Gegensatz dazu sind die Unternehmen, die Pennystocks ausgeben, im Allgemeinen winzig. Das macht sie anfälliger für hohe Volatilität.

Die meisten Pennystocks sind neu. Unternehmen, denen Anleger bereits im täglichen Leben begegnet sind, gehören selten zu Pennystocks. Vielmehr sind Pennystocks in der Regel Aktien von weniger etablierten Unternehmen, die sich erst noch beweisen müssen.

Penny Stocks werden selten an großen Börsen gehandelt. Pennystocks sind in der Regel nicht an der New York Stock Exchange, dem DAX oder dem Nasdaq Stock Market notiert. Stattdessen werden Pennystocks normalerweise außerbörslich gehandelt. Die Unternehmen, deren Aktien am sogenannten „OTC-Markt“ gehandelt werden, unterliegen weniger strengen Berichtspflichten als die an den großen Börsen. Auch kann der effiziente Kauf und Verkauf von Pennystocks vergleichsweise schwierig sein, da sie weniger häufig gehandelt werden und dadurch illiquider sind, was bedeutet, dass große Spreads zwischen Geld- und Briefkursen üblich sind. In der Regel braucht man einen speziellen Broker wie beispielsweise eToro, um Zugang zu Nischenmärkten zu bekommen.

Penny Stocks sind häufig Ziel von Pump-and-Dump. Betrüger zielen oft auf Pennystock Investoren ab, indem sie eine Pennystock-Aktie als Nächste heiße Investition bewerben. Der Aufbau eines Hypes um ein Pennystock kann den Aktienkurs in die Höhe treiben, und der Kursanstieg selbst kann irreführend als Beweis für den Erfolg des Unternehmens angeführt werden. Nachdem die Aktienkurse gestiegen sind, verkaufen die Betrüger ihre Aktien normalerweise gewinnbringend und stellen die Werbung für die Aktie ein. Der Aktienkurs fällt dann in der Regel, was den Anlegern, die an den Hype geglaubt haben, große Verluste beschert.

Die Wahl des richtigen Pennystocks

Nur weil Pennystocks möglicherweise viel riskanter sind als die durchschnittliche Aktie, heißt das nicht, dass Anleger Pennystocks vermeiden sollten. Schließlich können Trader mit Pennystocks hohe Gewinne erzielen. Folgende Punkte sollten Anleger berücksichtigen, um die richtigen Pennystocks auszuwählen.

Recherchieren! Due Diligence ist besonders bei Pennystocks entscheidend für den Erfolg. Das heißt, dass Anleger so viel Informationen wie möglich über das Unternehmen einholen sollten, um zu wissen, welche Risiken mit dem Unternehmen verbunden sind und ob es zur individuellen Anlagestrategie passt. Eine wichtige Frage ist auch, ob das zugrunde liegende Geschäftsmodell sinnvoll ist. Anleger sollten kein Geld in Pennystocks investieren, nur weil jemand anderes eine Pennystock Empfehlung abgegeben hat.

Dabei ist einer der größten Fehler, den Privatanleger bei Pennystocks machen, dass sie davon ausgehen das Pennystocks günstig sind, nur weil die Aktien unter 5 Euro kosten. Es besteht das fälschliche Gefühl, dass man mehr für sein Geld bekommt, wenn man Tausende von Aktien kauft.

Die besten Pennystock Broker für ein Investment

Um in Pennystocks zu investieren, braucht man zunächst einen Broker. Dabei sollte man immer darauf achten, dass der Broker in der EU ansässig ist und auch einer entsprechenden Regulierung unterliegt. Sicherheit spielt neben Benutzerfreundlichkeit und Auswahl der Aktien eine große Rolle. Gute Broker mit großer Auswahl sind beispielsweise:

Hat man eine Auswahl getroffen, kann man mit dem Handel beginnen.

Pennystock Tips: Drei Regeln, die Anleger beim Kauf von Pennystocks befolgen sollten

Diversifizieren. Auch wenn Investoren nach der Recherche von den Aussichten eines Pennystocks begeistert sind, sollten sie sich dennoch schützen und und die eigenen Verluste begrenzen, indem sie die Aktienbestände einzelner Aktien auf 1 % oder 2 % des Gesamtportfolios begrenzen. Pennystocks sollten in einem diversifizierten Portfolio außerdem je nach Risikobereitschaft 5 % bis 10 % des Gesamtportfolios nicht überschreiten.

Liquidität und das Handelsvolumen. Nach einem erfolgreichen Investment möchten Anleger natürlich auch ihre Anteile irgendwann wieder verkaufen. Dafür sollten die gewählten Pennystocks über ausreichend Liquidität und Handelsvolumen verfügen. Andernfalls könnten die Aktien eine zu große Geld-Brief-Spanne besitzen (Spread), was es fast unmöglich macht, den Papiergewinn in einen tatsächlichen umzuwandeln.

Rechtzeitig verkaufen. Nur selten sind Pennystock eine langfristige Buy-and-Hold-Investition. Der Pennystock Sektor ist eher auf kurzfristige Geschäfte aufgebaut. Hat ein Investor nach kurzer Zeit einen beträchtlichen Gewinn erzielt, dann sollten diese Gewinne verbucht werden, anstatt auf größere Gewinne zu warten, die möglicherweise nie eintreten.

Pennystocks mit Potential: 5 interessante Aktien unter 5 Euro:

In diesem Abschnitt soll kurz auf 5 interessante Pennystocks für 2022 eingegangen werden. Diese Liste ist natürlich nur eine Momentaufnahme, wie beschrieben ist der Markt für Pennystocks sehr volatil, so dass unbedingt eigene Nachforschungen von Nöten sind.

Sundial Growers Aktie

Eine der interessantesten Pennystocks unter 5 Euro ist die Aktie von Sundial Growers. Dabei handelt es sich um eine kanadische Marihuana Firma. Das Unternehmen begann ursprünglich den kanadischen Cannabismarkt zu dominieren, scheiterte jedoch anfänglich inmitten einer brutalen wettbewerbsorientierten Umgebung, welche von viel Unsicherheiten angesichts eines neuen Marktes geplagt wurde.

Die SNDL Aktie ging daraufhin fast auf null, wurde aber zu einem Reddit- und Social-Media-Favoriten und stieg Anfang 2021 stark an. Die Sundial Growers Aktie ist beispielsweise bei eToro handelbar.

Wish Aktie

ContextLogic ist ein E-Commerce-Unternehmen, das die „Wish-Shopping-App“ betreibt. Wish schien zunächst den Aktienmarkt im Jahr 2020 wie im Sturm zu erobern, da das Unternehmen einen massiven pandemiebedingten Aufschwung erlebte. Das Modell von Wish beinhaltet eine digitale „Schatzsuche“, bei der Kunden unerwartete oder ungewöhnliche Produkte zu unglaublich günstigen Preisen kaufen.

Im Jahr 2021 stieß das Unternehmen jedoch auf starke Probleme. Viele Käufer beschwerten sich über minderwertige Ware, die schnell kaputt ging. Inzwischen ist der CEO von Wish zurückgetreten und die Aktie ist um mehr als 90 % gefallen. Zwar könnte sie weiter sinken, allerdings ist die Aktie bereits jetzt unterbewertet und wenn der neue CEO das Unternehmen wieder auf Kurs bringen kann, hätte Wish eine ernsthafte Chance auf eine Erholung. Auch Contextlogic Inc. gibt es im Angebot von eToro.

Nokia Aktie

Die Nokia Aktie ist womöglich eine interessante Aktie, die man im Jahr 2022 für unter 5 Euro kaufen kann. Die Aktien von Nokia stiegen in den letzten zwölf Monaten um mehr als 20 %, hauptsächlich aufgrund der 5G-Netzwerkverträge von Nokia mit dem amerikanischen Telekommunikationsgiganten AT&T Inc. und T-Mobile US, Inc..

Auch wenn Nokia sich in Sachen Handys längst gegenüber Unternehmen wie Apple oder Samsung geschlagen geben musste, hält Nokia immer noch sehr viele wichtige Patente und hat andere profitable Geschäftsbereiche weiter ausgebaut. So ist Nokia einer der wichtigsten Akteure beim Ausbau des internationalen 5G-Netzes und daher ein vielversprechendes Investment für 2022.

Paysafe Aktie

Paysafe ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das sich auf Online-Anwendungen wie E-Cash, digitale Geldbörsen und Online-Spiele konzentriert. Das Unternehmen ging über eine SPAC Fusion an die Börse und der Aktie ging es in den letzten Monaten genauso schlecht wie vielen anderen Fintech-Unternehmen und SPAC Börsengängen.

Aktuell werden die 2029-Anleihen von Paysafe zu 94 Cent auf den Dollar gehandelt, was auf ein hohes Maß an Vertrauen in die langfristige Zukunft des Unternehmens hinweist. Wenn sich der SPAC Markt erholt, dann sollte das Jahr 2022 ein sehr gutes Jahr für Paysafe werden.

TUI Aktie

Als letztes noch ein bekanntes deutsches Unternehmen unter 5 Euro: die TUI AG. Die TUI Aktie hat in den letzten 2 Jahren sehr stark unter der Corona Virus Krise gelitten, könnte allerdings vor einem grandiosen Turnaround stehen. Ein Turnaround für TUI ist sehr realistisch und das Unternehmen, das in den letzten 2 Jahren nichts vorweisen konnte als einen instabilen Aktienkurs und negative Operationszahlen, hat nun mit den Lockerungen der internationalen Lockdowns endlich ein Licht am Ende des Tunnels. TUI lässt sich ebenso wie die oben genannten Aktien bei eToro erwerben.

Fazit: Warum sollte man Pennystocks kaufen?

Da so viel Aufwand und Recherche für ein Pennystock Investment nötig sind, fragen sich viele Trader möglicherweise, warum sie überhaupt Pennystocks kaufen sollten. Es gibt einige gute Gründe, warum man in Aktien unter 5 Euro investieren sollte.

Zunächst könnten Pennystocks die großen Gewinner von morgen sein. So gibt es viele gute Unternehmen, die für nur ein paar Cent handeln, speziell in neuen Branchen wie Wasserstoff, KI, Lithium oder Cannabis gibt es gute Pennystock Unternehmen. Viele der aktuell größten Unternehmen haben einst als Pennystocks angefangen. Ein frühes Investment kann selbst mit nur geringen Summen zu sehr hohen Renditen führen.