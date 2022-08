Nicht verpassen! Die schönsten Badeseen : Abkühlen im Vulkankrater

Die „blauen Augen der Vulkaneifel“: Hier sieht man (von links) das Schalkenmehrener Maar, das Weinfelder Maar (oder Totenmaar) und das Gemündener Maar. In den beiden äußeren gibt es Freibäder zum Planschen, Schwimmen und Schnorcheln. Foto: Gesundland Vulkaneifel

Daun/Schalkenmehren/Gillenfeld/Meerfeld Für einen Badeausflug zum See gibt es in der Großregion viele Möglichkeiten, doch keine so tief, so alt oder so intensiv blau wie die berühmten Maare der Vulkaneifel. Vor Jahrtausenden von der Natur in die Landschaft gesprengt, bieten vier davon heute Schwimmspaß für die ganze Familie.