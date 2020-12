Unglück : Absturz im Wald mit tragischen Folgen

In Reinsfeld ist in der Nähe des Sportplatzes ein Flugzeug abgestürzt. Der Pilot starb bei dem Unglück. Foto: TV/Florian Blaes

Reinsfeld (cweb) In der Nähe des Reinsfelder Sportplatzes stürzt Mitte Juni ein Kleinflugzeug ab, das von Nordrhein-Westfalen auf dem Weg nach Frankreich ist. Der 49-jährige Pilot kommt ums Leben. Fachleute der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig untersuchen die Absturzstelle und erklären im August in einem Zwischenbericht, dass die Maschine in der Luft auseiandergebrochen sei.

