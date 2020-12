Jahresrückblick : Arbeiten im Konzer Schulzentrum

Die Trier-Saarburger Kreisverwaltung hat zur Schultour eingeladen. Am Schulzentrum Konz ging es vor allem um die Saar-Mosel-Halle, die nach den Herbstferien komplett nutzbar ist. Auch die Sanierungsarbeiten im zweiten Abschnitt der 44 Millionen Euro teuren Sanierung waren Thema. Foto: TV/Christian Kremer

Konz (cmk) Sie ist kompliziert, teuer und dauert vermutlich noch mindestens bis 2026. Fast 50 Millionen Euro verschlingt die Sanierung des Konzer Schulzentrums voraussichtlich. Der Kreis Trier-Saarburg plant jedenfalls diese Summe in seinem Haushalt ein.

Im ersten Bauabschnitt, der Sanierung der Saar-Mosel-Halle, kommt es schon zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten. Das liegt in erster Linie an der schlechten Bausubstanz. Doch inzwischen ist die Sporthalle fertig, und die Arbeiten an den nächsten Bauabschnitten laufen. Die Konzer können sich freuen: Für die Zeit nach der Corona-Pandemie steht ihnen nun eine Halle für Veranstaltungen mit bis zu 1550 Besuchern zur Verfügung.

Foto: Archiv/Christian Kremer