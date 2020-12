Reparatur : Asphalt statt Steinen in der City

Die Sanierung des Belags in der Fleischstraße hat begonnen. Zuerst wird das stark beschädigte Betonsteinpflaster in der Mitte der Straße entfernt. Später wird es durch einen farblich angeglichenen Asphaltbelag ersetzt Foto: Roland Morgen. Foto: Roland Morgen

Trier In der Trierer Fleischstraße wird im Frühjahr der Pflasterbelag in der Straßenmitte komplett durch einen Asphaltbelag ersetzt. Das kostet rund 150 000 Euro und kommt nicht überall gut an. Im Sommer ist dann der Platz vor der Porta-Projekt relativ dran.

Marode Bodenplatten auf dem Vorplatz werden durch Asphalt ersetzt. Diese Arbeiten werden vergleichsweise günstig mit städtischem Personal erledigt. Am Ergebnis scheiden sich jedoch die Geister.