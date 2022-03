Museen : Landesausstellung zum Untergang des römischen Reichs: Trierer Museum verzichtet auf Leihgaben aus Russland

Foto: Thomas Zuehmer

Trier/Mainz Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“ vom 25. Juni bis 27. November in Trier. Warum sechs Leihgaben nun nicht gezeigt werden.

(aheu) Bei der Landesausstellung „Der Untergang des römischen Reichs“ werden die geplanten Leihgaben aus Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine nicht gezeigt werden. „Wir haben den Russen abgesagt“, sagte Marcus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums, am Mittwoch auf TV-Anfrage. „Ein Land, das seine Nachbarn militärisch überfällt, von dem wollen wir keine Leihgaben haben“, so Reuter. Insgesamt gehe es um drei Exponate aus der Eremitage in St. Petersburg, die im historischen Teil der Schau ab dem 25. Juni gezeigt werden sollten. Auch das Stadtmuseum Simeonstift, das das Erbe Roms in Visionen und Mythen in der Kunst thematisiert, muss wegen des Krieges auf drei Leihgaben verzichten – allerdings mit anderer Begründung, wie Direktorin Elisabeth Dühr klarstellt. „Die Leihgaben können gar nicht transportiert werden“, sagte Dühr dem TV. „Der Luftraum über der EU ist zu, mindestens noch drei Monate.“ Auch der Landweg sei nicht möglich, wie angefragte Spediteure bereits erklärt hätten. „Wir haben die Leihgaben nicht abgesagt“, fasst Dühr zusammen, „sondern sie sind uns sozusagen abhanden gekommen.“

Die Exponate des Stadtmusems sollten aus St. Petersburg und Moskau kommen. Zwei werden nun durch Replikate ersetzt, ein Gemälde und eine Grafik. Eine geplante forensische Rekonstruktion sei nicht ersetzbar. „Es sind schmerzliche Absagen, aber damit müssen wir leben.“ Die Mitarbeiter in den russischen Museen hätten die Absage sehr bedauert. „Es ist ja nicht so, als wären alle Mitarbeiter aller Einrichtungen für diesen Krieg.“

Unterdessen hat sich die Schriftstellerin Kathrin Röggla dafür ausgesprochen, in Zeiten des Krieges am umfassenden Austausch von Kunst und Kultur festzuhalten. «Als Künstlerin halte ich es für wichtig, den Dialog der Künste nicht abreißen zu lassen», sagte Röggla, der am Samstag im Staatstheater Mainz der Else-Lasker-Schüler-Preis verliehen wird.

„Die Solidarität mit den Ukrainern ist das Wichtigste, aber wir dürfen auch nicht die russische Opposition vergessen, die nichts mit Putins Krieg zu tun haben will“, sagte die in Salzburg geborene und in Berlin lebende Autorin der Deutschen Presse-Agentur. «Und wir dürfen uns zu keinem Kulturboykott hinreißen lassen.» Die Aufkündigung jeglicher Zusammenarbeit sei kein Grund zu triumphieren.

„Die Logik der Gegenidentität, die im Krieg entsteht, frisst sich schnell in unser Bewusstsein hinein“, mahnte die Schriftstellerin, die 2012 Stadtschreiberin von Mainz war. Dies müsse gestoppt werden. Es werde allerdings noch einige Zeit benötigen, um das Gefühl zu verstehen, mit Kriegsbeginn am 24. Februar in einer anderen Welt aufgewacht zu sein. „Es ist ein gefährliches Gefühl. Womit werden wir demnächst überrascht? Es hat etwas extrem Verunsicherndes.“