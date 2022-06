Rundgang : (Fotos) Landesausstellung zum Rom-Untergang: Das gibt es in den Trierer Museen ab Samstag zu bestaunen

12 Bilder Rom-Untergang: Diese Stücke präsentiert das Landesmuseum in seinen Räumen

Liveblog Jahrhundertelang beherrschte das Römische Reich halb Europa, seine Kaiser residierten auch an der Mosel. Eine Landesausstellung in Trier beleuchtet die Gründe, warum dieses Imperium zugrunde ging. Wir erzählen, was ihr als Besucher in den teilnehmenden Museen in Trier entdecken könnt.

Von diesem Samstag an geht die große Landesausstellung in Trier einem Rätsel der Weltgeschichte nach: Wie konnte es passieren, dass das Römische Reich unterging? Ein Imperium, das größer war als die heutige EU und für breite Bildung, Theater und ausgeklügelte Infrastruktur stand. Haben Horden von Barbaren es von außen erobert? Waren es unfähige junge Kaiser oder die Christen? Oder brach am Ende gar die berühmt-berüchtigte Dekadenz spätrömischer Eliten dem Reich das Genick? Wir erzählen hier, was Besucher in den Ausstellungsräumen erwarten können. Wo, wann und wie sie die Museen aufsuchen können. Und was die Organisatoren sagen. Mehr in unserem Liveblog: