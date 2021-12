Stadtgeschichte : Neues Buch gibt bereits Vorgeschmack auf Trierer Ausstellung „Untergang des Römischen Reiches“

Wenige Jahrzehnte nach der Gründung schon auf dem Weg zur Metropole: Die Augusta Treverorum vor rund 2000 Jahren. Einziger Großbau ist der Forums-Komplex. Die heute zum Welterbe gehörenden Monumentalbauten folgen erst ab dem 2. Jahrhundert. Foto: © GDKE/Rheinisches Landesmuseum Trier/© GDKE/Rheinisches Landesmuseum, Rekonstruktion: Dießenbacher Informationsmedien

Trier Warum und durch wen ging das Römische Reich vor rund 1600 Jahren zugrunde? Die kommende Landesausstellung in Trier nimmt den Untergang des Imperiums in den Blick. Ein Buch gibt Aufschluss, was die Forschung in Trier zu diesem Thema zu sagen hat.