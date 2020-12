Archäologie : Bedeutende Funde im Römerlager

Hermeskeil (cweb) Am Römerlager in Hermeskeil enden die Grabungen. Dabei kommen weitere Details zum Vorschein, die die Bedeutung der Anlage aus der Zeit von Cäsars Gallischem Krieg bestätigen. Überreste von Holztürmen beweisen, dass das Lager nicht für längere Zeit von Legionen genutzt wurde.

Während die Archäologen nun an der Veröffentlichung ihrer Forschung arbeiten, will die Verbandsgemeinde Hermeskeil die touristische Vermarktung des Römerlagers in Angriff nehmen. Dessen Entdeckung hatte 2012 europaweit Schlagzeilen gemacht. Foto: Archiv/Ursula Schmieder