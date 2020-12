Torschänke Dudeldorf : Besitzerwechsel im Traditionsgasthaus

Torschänke Dudeldorf Josef und Petra Cillien Simon Berhard und Kilian Rau Foto: TV/Dagmar Dettmer

Dudeldorf (de) Er will es eben wissen. Deshalb fragt Jupp jeden, der in die Torschänke kommt: „Wat get es Neies?“ Jetzt hat er selbst Neuigkeiten. Das Traditionshaus wechselt im März den Besitzer. Petra und Jupp Cillien übergeben das für Küche und Ambiente mehrfach ausgezeichnete an Simon Berhard und Kilian Rau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Doch die müssen schon die für Ende März geplante Neueröffnung wegen der Corona-Pandemie absagen. Ihre Alternative: gute Küche zum Mitnehmen.