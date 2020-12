Freizeitanlage Multi-Kulti : Biergarten zu, Rat auf Lösungssuche

Beim Kiosk am Schodener Saarufer genießen die Menschen die Abendsonne, den Blick auf die Saar und ein kühles Getränk, natürlich unter Einhaltung der Corona-Regelungen. Sie wünschen sich unisono, "dass bald wieder der Biergarten eröffnet wird." (TV-Foto: Dirk Tenbrock) Foto: Dirk Tenbrock

Schoden (mai) Schodens beliebter Biergarten an der Saar bleibt 2020 geschlossen, nur der Kiosk ist geöffnet. Hintergrund: Wie der Anwalt einer Anwohnerin aufgedeckt hat, fehlt die Baugenehmigung für das Lokal, das Teil der Multi-Kulti-Anlage ist.

Gleiches gilt für den dortigen Kanuverleih und den Minigolfplatz. Letzterer bleibt ebenfalls geschlossen, der Kanuverleih wird verlegt. Der Ortsgemeinderat spricht sich grundsätzlich dafür aus, den Biergarten zu erhalten und gibt ein Lärmgutachten in Auftrag. Die Ergebnisse liegen mittlerweile vor, Ortsbürgermeister Rüdiger Hausen will sich zu ihnen nicht äußern. Er will aber ein Planungsbüro mit einem Bebauungsplan beauftragen. Foto: Archiv/Dirk Tenbrock