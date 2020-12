Wetterkapriolen : Blockierte Straßen nach Sturm Sabine

Umgestürzte Bäume im Hochwald blockieren Straßen Foto: Florian Blaes

Kell am See/Konz/Saarburg (cweb) Mit einem Tempo von bis zu 110 Stundenkilometern fegt Sturmtief Sabine in der Nacht zum 11. Februar über die Region hinweg. Die Folgen sind zahlreiche umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und auch einige Stromausfälle – insbesondere im Raum Kell am See und Hermeskeil.

