Mobilität : Im Elektrobus zum Arzt oder Einkaufen

Erster Einsatz für den neuen Bürgerbus der Verbandsgemeinde Hermeskeil: Am Dienstag ist Thekla Thommet von Rascheid nach Hermeskeil gebracht worden. Bürgermeister Hartmut Heck überreichte der ersten Passagierin des neuen Mobilitätsangebots ein kleines Präsent. Foto: Arnold Eiden

Hermeskeil (cweb) Es hat ein wenig gedauert. Doch Anfang November ist er zum ersten Mal im Einsatz, der neue Bürgerbus der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Als ersten Fahrgast begrüßt Bürgermeister Hartmut Heck (rechts im Bild) die Rascheiderin Thekla Thommet.

Das neue Mobilitätsangebot ist insbesondere für ältere Menschen gedacht. Sie bestellen den Bus per Telefon, ehrenamtliche Fahrer holen sie an der Haustür ab und bringen sie kostenlos zum Einkaufen oder zum Arzttermin. Unterwegs sind die Passagiere in einem für drei Jahre gemieteten Elektro-Kleinbus.