Entscheidung per Post : Wann und wie kann ich Briefwahl beantragen? Die Infos zur Bundestagswahl 2021

Die Wahlbriefe werden vorab sortiert und ab 18 Uhr am Wahlsonntag ausgezählt.

Trier Die Briefwahl ist in der Corona-Zeit sehr beliebt geworden. Vor der Bundestagswahl 2021 gelten klare Fristen und Abläufe für den Antrag auf einen Wahlschein.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl, doch die Wähler müssen mit ihrer Entscheidung nicht bis zum letzten Tag warten. Sie dürfen ihre Kreuze schon früher machen. Wochen vor der Wahl kann jeder Wahlberechtigte bei der Briefwahl den Stimmzettel ausfüllen, während die Wahlkämpfer weiterhin bis zum letzten Tag um Stimmen ringen.

Briefwahl im Jahr 2021: Beliebter als jemals zuvor

Schon im Jahr 2020 deutete sich an, dass die Briefwahl durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewinnen wird. Bei den Landtagswahlen 2021 bestätigte sich der Trend mit eindrucksvollen Zahlen. Am 14. März wählten sowohl Rheinland-Pfalz als auch Baden-Württemberg einen neuen Landtag. In Rheinland-Pfalz schnellte der Anteil der Briefwähler auf 66 Prozent nach oben, während fünf Jahre zuvor nur 31 Prozent aller Wähler auf diesem Weg ihre Stimme abgaben. In Baden-Württemberg stieg der Anteil der Briefwahlstimmen von 21 Prozent auf 51,3 Prozent.

Möchten Sie auch wählen, ohne am Sonntag ins Wahllokal zu gehen? Wir haben für Sie die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Briefwahl.

Zwei Kreuze dürfen die Wähler bei der Bundestagswahl auf dem Stimmzettel machen.

Muss ich einen Grund angeben, wenn ich für die Bundestagswahl Briefwahl beantrage?

Bei der Bundestagswahl 2021 kann die Briefwahl erneut einen großen Anteil der Stimmen ausmachen. Es hat nämlich jeder Wahlberechtigte das Recht, seinen Stimmzettel per Wahlbrief einzureichen. Sie brauchen keine Begründung, warum Sie am Sonntag nicht ins Wahllokal gehen möchten. Sie müssen sich nur rechtzeitig um den Antrag kümmern.

Ab wann ist Briefwahl für die Bundestagswahl 2021 möglich?

Laut Bundeswahlleiter ist der 3. August 2021 der früheste Termin, an dem die Gemeinden Wahlscheine ausgeben dürfen. Genau genommen beantragt der Wähler nicht ausschließlich die Briefwahl, sondern kann wählen, wofür er den Wahlschein nutzt. Entweder nutzt er ihn für die Briefwahl oder er kann mit dem Wahlschein einen anderen Wahlraum aufsuchen als ihm auf der Wahlbenachrichtigung mitgeteilt wurde - allerdings nur innerhalb des festgelegten Wahlkreises!

Wie kann ich die Briefwahl beantragen?

Auch bei der Bundestagswahl 2021 sind die Gemeinden für Anträge zuständig. Sie finden den richtigen Kontakt, wenn Sie auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung nach der zuständigen Adresse sehen. Grundsätzlich ist immer die Gemeinde zuständig, an der Sie Ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben. Alle Unterlagen werden Ihnen auch an die Adresse des Hauptwohnsitzes zugeschickt.

Entweder erscheinen Sie persönlich beim Wahlamt, um Ihren Antrag zu stellen, oder sie beantragen die Briefwahl schriftlich. Ein telefonischer Antrag ist ausgeschlossen. Der Vorteil von Briefwahl an Ort und Stelle auf dem Amt: Sie können Ihren Wahlbrief sofort abgeben und müssen nicht mehr daran denken, ihn später abzuschicken.

Wer seine Unterlagen selbst abholt, kann den Wahlbrief gleich beim Wahlamt ausfüllen und in die Wahlurne einwerfen.

Letzte Frist vor der Bundestagswahl 2021: Bis wann kann ich Briefwahl beantragen?

Am 24. September, dem Freitag vor der Wahl, können Sie noch bis 18 Uhr Briefwahl beantragen. In diesem Fall sollten Sie die Unterlagen nicht nur persönlich abholen, sondern besser auch direkt vor Ort den Stimmzettel ausfüllen. Sonst wird es zeitlich sehr knapp für eine rechtzeitige Zustellung per Post. Ein Wahlbrief, der nicht bis 18 Uhr am 26. September eingegangen ist, wird nicht gezählt. Und denken Sie daran, dass es bei der Post generell keine Zustellung an Sonntagen gibt.

Erkrankung am Tag der Bundestagswahl: Ist kurzfristig Briefwahl möglich?

Von der letzten Frist für den Antrag auf Briefwahl gibt es nur unter engen Voraussetzungen eine Ausnahme. Der Bundeswahlleiter erklärt, dass es möglich ist, in Ausnahmefällen bis 15 Uhr am Wahlsonntag die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Insbesondere besteht diese Möglichkeit „bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung“, die den Gang ins Wahllokal unzumutbar macht.

Wahlbrief für Briefwahl: Wohin schicken oder wo einwerfen?

Bei den Unterlagen, die Sie für die Briefwahl erhalten, finden Sie auch einen Rückumschlag. Darauf ist bereits die korrekte Adresse bei Ihrer Gemeinde abgedruckt. Sie können den Wahlbrief dorthin per Post zustellen lassen oder auch selbst einwerfen.

Welche Kosten entstehen bei der Briefwahl 2021? Wer zahlt das Porto?

Die Briefwahl ist für den Wähler kostenfrei. Das gilt übrigens nicht nur für die Bundestagswahl 2021, sondern auch für andere Wahlen in Deutschland. Sie können den Wahlbrief bei der Post einwerfen, ohne eine Briefmarke darauf zu kleben. Das Porto ist bereits bezahlt.

Zu spät für die Post: Was tun, wenn ich den Wahlbrief vergessen habe?

Falls Sie am Wahlsonntag feststellen, dass die Briefwahlunterlagen noch zu Hause liegen, ist das halb so wild. Sie können trotzdem noch Ihre Stimme abgeben. Die erste Möglichkeit besteht darin, den Brief noch an der Adresse einzuwerfen, die auf dem Rückumschlag steht. Sie können sich aber auch den Wahlschein nehmen und damit in einem Wahllokal Ihres Wahlkreises die Kreuze machen.

Welcher Umschlag ist wofür und wie bleibt die Briefwahl anonym?

Mit dem Antrag auf einen Wahlschein erhält der Wähler immer die gleichen Unterlagen ausgehändigt oder zugeschickt:

einen Wahlschein

einen Stimmzettel

einen blauen Stimmzettelumschlag

einen roten Wahlbriefumschlag

ein Merkblatt mit Erklärungen zur Briefwahl

Nachdem Sie auf dem Stimmzettel ihre zwei Kreuze gemacht haben, stecken Sie ihn in den blauen Umschlag und kleben den Umschlag zu. Füllen Sie anschließend auf dem Wahlschein die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ aus. Stecken Sie anschließend den Wahlschein und den blauen Umschlag in den roten Umschlag. Kleben Sie auch diesen Umschlag zu.

Durch das System mit zwei Briefumschlägen bleibt die Wahl geheim. Die Echtheit des Wahlbriefs kann überprüft werden, ohne dass der Umschlag mit dem Stimmzettel geöffnet wird. Wenn später die Stimmzettel herausgeholt werden, bleibt der Wähler mit seiner Wahlentscheidung bei der Briefwahl völlig anonym.

Können Deutsche im Ausland per Briefwahl wählen?

Wer als Deutscher im Ausland lebt und nicht mehr in Deutschland gemeldet ist, kann trotzdem noch an der Bundestagswahl teilnehmen. Er muss sich aber selbst darum kümmern, dass er rechtzeitig in das Wählerverzeichnis der zuständigen Gemeinde eingetragen ist. Hierfür stellt der Bundeswahlleiter weitere Informationen bereit. Anschließend ist die Briefwahl aus dem Ausland möglich. Dabei sind zwei Dinge zu beachten. Erstens kann die Zustellung per Post wesentlich länger dauern als im Inland. Zweitens muss der Wähler selbst dafür sorgen, dass der Wahlbrief ausreichend frankiert ist. Das Porto zahlt in diesem Fall nicht der Empfänger.

Ab wann läuft die Auszählung der Briefwahl für die Bundestagswahl 2021?